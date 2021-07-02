Как вычислить мужчину, склонного к измене: три финансовые привычки (и три особенности внешности)

Каждая женщина хочет, чтобы ее мужчина был верным, любящим и никогда не изменял. И оказывается, узнать, изменщик он или нет, можно еще в самом начале отношений, чтобы была возможность расстаться с ним без особой нервотрепки. И все, что для этого нужно, – посмотреть на его финасовые привычки, которые расскажут о мужчине очень много, а также обратить внимание на некоторые особенности внешности.

Привычка жить за счет женщины

Самый опасный признак, гарантирующий, что мужчина изменяет или будет изменять, – его финансовая зависимость от женщины. По исследованиям американских ученых, если мужчина сидит у своей партнерши на шее, то риск его измен увеличивается в пять раз по сравнению с теми, кто обеспечивает своих избранниц. Так происходит, с одной стороны, потому, что у мужчины возникает ощущение, что он может делать все, что угодно, и ему все будет прощаться, а с другой стороны, потому что произойдет нарушение психологической роли в отношениях, ведь у сильного пола природой заложено желание оберегать и опекать женщину, а не быть опекаемым ею.

Вот и получается, что если мужчина берет на себя женскую роль, то на подсознательном уровне его это не устраивает, и он ищет ей замену.

Чрезмерное желание финансового благополучия

Когда мужчина старается обеспечить себя и свою женщину деньгами, это характеризует его как ответственного человека. Однако если он зарабатывает в два раза больше своей избранницы, а то и полностью обеспечивает ее, то это свидетельствует о том, что вероятность его измены будет в два раза выше среднего.

В идеале же мужчина должен зарабатывать чуть меньше, чем его партнерша, или же получать столько же, сколько и она. Ведь в противном случае у него может возникнуть ощущение, что он способен позволить себе абсолютно все, что приведет к тому, что свою женщину он будет принижать и станет думать только о себе и своих удовольствиях.

Задаривание подарками

Большинство мужчин не слишком эмоциональны и нежны в отношении к своим партнершам. Они редко дарят цветы и подарки. Но иногда мужчина с подобным характером внезапно меняется и начинает ни с того ни с сего дарить подарки и осыпать цветами. Причем иногда такие подарки бывают столь роскошными, что большинство мужчин их лишь по веским поводам могли бы подарить. А тут такие приятные сюрпризы без всякого повода сыпятся как из рога изобилия.

И увы, это очень плохой знак, ведь, скорее всего, с помощью подарков мужчина пытается загладить свою вину за измену, которую совершил или планирует совершить. Так что при неожиданных подарках, которые не в стиле избранника, стоит присмотреться к партнеру повнимательнее.

Особенности внешности изменщика

Но не только обращение с деньгами позволит выявить мужчину, который будет изменять и отличится непростым нравом. На это могут указать и его внешние данные:

Большие ноги. Чем больше у партнера размер ступни, тем большая вероятность, что он будет ходить налево или сбежит от женщины.Толстый живот и высокие скулы. Если у мужчины толстый живот и избыточный вес, то он, может, и не будет изменять, но в постели у него могут быть определенные проблемы. Высокие, острые скулы характеризуют своего обладателя как человека нетерпеливого и часто злящегося по пустякам.Длинные пальцы и загар. Длинные мужские пальцы являются показателем его мужественности и того, что у него высокий уровень тестостерона, так что женщины будут слетаться на него как мухи на мед, а он среди них будет выбирать самую лучшую. Равномерный загар является признаком того, что мужчина может себе позволить много отдыхать, а делать это он будет иногда без своей женщины, что и приведет к измене.

Но конечно же, это не значит, что, завидев загоревшего мужчину с большими ногами, толстым животом, высокими скулами и длинными пальцами, нужно бежать от него со всех ног. Ведь все-таки внешность совсем не показательна, гораздо важнее его отношение к любимой женщине. И если он ее по-настоящему любит, то сделает все, чтобы избранница была счастлива.