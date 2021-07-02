«Нет сил, нет веранды, нет справедливости»

Корреспондент «Новой», счастливый обладатель QR-кода, прогулялся по (пока открытым) московским ресторанам.

Жить в Москве в последнее время стало совсем сложно.

Раньше было как: возвращаешься вечером с работы, заходишь в торговый центр у метро, и бегом на фудкорт. А там — украинский борщ, американские бургеры, грузинские шашлыки и чешское пиво. В общем, вроде и сидишь, а вроде и путешествуешь по недружественным странам, как настоящий иноагент.

А потом Сергей Собянин берет и закрывает 12 июня все фудкорты из-за «распространения коронавирусной инфекции».

Наш, в ТЦ «Бум» на Братиславской, правда, не сразу сдался — еще пару дней, просунув голову под опущенные жалюзи одного из киосков, можно было сделать заказ, но потом и этот киоск пал. И вот уже после работы ты плетешься в забитый людьми «Ашан» за русскими пельменями и водкой. А в голове только один вопрос: почему фудкорты должны страдать?

Оказывается, страдать должен весь московский общепит — и в одиночестве отдуваться за провалившуюся вакцинацию.

28 июня вступил в силу новый указ мэра Москвы, запрещающий посещать рестораны, кафе и бары без специального QR-кода. Его могут получить только полностью привитые от коронавируса (причем вакцина должна быть отечественного производства), переболевшие в течение полугода или получившие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Хотя бывают и исключения — например, корреспондент «Новой» смогла получить QR-код на основании лишь справки об антителах.

Почему нововведение коснулось именно общепита, а не, например, спортзалов или торговых центров — загадка, в Сети даже появился мем на этот счет: «Доподлинно известно, что вирус передается только на акциях протеста и в ресторанах». В общем, непонятно, поможет ли эта мера в борьбе с ковидом, но статистику вакцинации она точно улучшит. Некоторые мои знакомые, например, когда узнали об указе Собянина, заплатили за сертификаты о липовой вакцинации «Спутником V» (средняя цена — 5 тысяч рублей), и даже «сделали» первую прививку — осталось дождаться вторую (с одной QR-код не получить), и можно дальше тусить в барах.

Я же привился по-настоящему, и еще до того, как Собянин анонсировал введение QR-кодов, поэтому вечером 28 июня с чистой совестью решил пойти по ресторанам.

У метро «Чистые пруды» многолюдно. Над бульварами несутся оперные арии (наконец-то уличные музыканты не «Би-2» поют, а Бизе), по бульварам несутся подростки на электрических самокатах, курьеры на велосипедах, влюбленные пары, мамы с колясками, машины, трамваи. Центр уже очухался после урагана. В очереди к окошку «Макдоналдса» стоят человек 30. Заведение после введения QR-кодов работает только навынос и доставку — в ближайшие дни компания начнет тестировать QR-коды в 12 ресторанах сети, в остальные, видимо, попасть пока не получится.

Много людей и у модной китайской закусочной «Чихо» в Кривоколенном переулке. На импровизированной веранде (расставленные перед заведением высокие красные столики и стулья) нет свободных мест — люди болтают, пьют пиво, едят лапшу и курят электронки. До 12 июля, согласно указу, летние веранды в Москве можно посещать и без QR-кодов. Лично мне это решение кажется странным — с одной стороны, вряд ли вирус водится внутри заведений, но не водится на заполненных верандах, с другой — веранды есть не везде, так что это несправедливо по отношению к заведениям без веранд. Чтобы сделать заказ в «Чихо», нужно отстоять очередь в заведение — если есть QR-код, можешь заказать и остаться сидеть внутри (я не увидел внутри ни одного человека), если нет кода, можешь сесть на веранде или забрать еду с собой. От комментариев сотрудники заведения отказываются: «Ребят, давайте только не сегодня, много работы». Зато посетители охотно делятся впечатлениями о нововведении: «У меня есть код, а у нее нет, — говорит контент-менеджер Александра, коротко стриженная девушка в черной майке, кивая на свою подругу Марину. — Поэтому не заходим. Я не думаю, что из этих кодов будут какие-то глобальные проблемы. Москва очень быстро адаптируется под меняющиеся условия, точки работают навынос. Но все равно неприятненько. И я не думаю, что людей это заставит вакцинироваться — это не тот выбор, из-за которого пойдут прививаться».

Izumi — японский ресторан. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

«У вас есть код?» — испуганно спрашивает у меня на входе в японский ресторан Izumi на Мясницкой менеджер заведения, невысокая девушка в черной маске, как только я захожу внутрь. «Ага», — небрежно бросаю ей я, внезапно почувствовав себя крутым. Я скачал PDF-файл со своим кодом с сайта Мэра Москвы mos.ru, еще когда ехал в метро, вся процедура получения кода заняла секунд 20. Процедура идентификации проходит еще быстрее: менеджер считывает при помощи камеры своего телефона QR-код с моего смартфона, в браузере у нее открывается страница сайта мэра Москвы, на которой написано, что код действителен, а еще указан его срок действия (для вакцинированных он составляет год) и краткие сведения о предъявителе — дата рождения и первые буквы фамилии, имени и отчества. Потом она сверяет эти данные с моим паспортом и пускает внутрь. (На самом деле, так просто эта идентификация происходит не всегда — например, директор одного из ресторанов на Третьяковской Алена (имя изменено по просьбе героини. — А. Р.) заявила мне, что «за весь день по кодам в ресторан смог попасть только каждый третий предъявитель»: «Во-первых, не все готовы показывать паспорта, а мы не можем пустить без паспорта. Во-вторых, почему-то некоторые коды отображались как недействительные, хотя код давали в поликлинике».)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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