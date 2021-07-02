Эксперт спрогнозировал последствия глобальной налоговой реформы по плану США

«Это пример десуверенизации национальных государств», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя решение 130 государств, включая все страны G-20, присоединиться к международной налоговой реформе, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций.

«Пока это рамочное соглашение. Оно не означает немедленного введения корпоративного налога на все цифровые компании в мире», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, с одной стороны, это кажется справедливой мерой, поскольку «транснациональные корпорации и большие цифровые компании ищут для себя более удобную налоговую юрисдикцию».

«В результате этого они получают преимущества перед национальными производителями благодаря не своей невероятно эффективной деятельности, а диверсификации ее этапов: производство товаров и услуг происходит в одном месте, продажа – в другом, хранение данных и денег – в третьем, а выплата налогов – в четвертом. На такой модели основан весь глобальный бизнес», – отметил эксперт.

С другой стороны, Дробницкий указывает на то, что до сегодняшнего дня все существующие в мире юрисдикции были национальными. «И здесь вполне можно понять радость министра финансов США Джанет Йеллен – впервые сделан шаг к созданию наднациональной налоговой юрисдикции. Решение о введении глобального налога станет прецедентом в международной практике», – объясняет политолог.

По его мнению, сама по себе эта мера представляется логичной. «Однако проблема заключается в том, что появление наднациональной налоговой юрисдикции было мечтой «глобального начальства». Его цель – снять с суверенных государств обязанность взимать налоги. А это пример десуверенизации национальных государств, – считает Дробницкий. – Эта сомнительная мера и в определенной степени опасная тенденция».

«Кто собирает налоги, тот и задает тон общения с корпорациями, – поясняет эксперт. – В таком случае, любому национальному государству компания может сказать: «Слушайте, к чему нам ваши правила? Их устанавливают те, кому мы платим налоги».

При этом собеседник признает, что говорить о немедленной реализации этого соглашения пока нельзя. «Не надо думать, что глобальный налог начнут взимать завтра. Более того, неизвестно, какой будет реакция американских «левых». Подозреваю, что часть из них будет крайне недовольна таким решением, потому что они ратуют за получение налогов в пользу национальных государств. Для них новая модель налогообложения выглядит менее справедливой», – рассказывает собеседник.

«А так, довольно большие средства окажутся в руках международных бюрократов и регулирование деятельности цифровых гигантов будет осуществляться ими», – объяснил эксперт. В этой связи он напомнил о российском законе о «приземлении» IT-гигантов, который обяжет иностранные технологические корпорации открывать официальные представительства на территории России. По словам политолога, появление юридического лица крупных фирм обеспечит соблюдение ими законодательства России.

«Хорошая новость в том, что решение стран присоединиться к такой реформе вовсе не означает, что такой налог уже введен. Пока только лишь одобрена сама идея. Дальше она будет обсуждаться на разных площадках, – отметил Дробницкий. – Полагаю, такого всеобщего корпоративного налога не будет, но попытки забрать из суверенных юрисдикций в том числе и налогообложение будут делаться по этому и другим направлениям».

«Думаю, в итоге это соглашение «умрет» задолго до его реализации, потому что нас ожидает определенного рода суверенизация цифровой сферы. ИТ-гигарнты будут прижаты и приведены к какому-то порядку скорее крупными сильными национальными государствами, нежели наднациональными структурами», – заключил эксперт.

В четверг 130 государств, включая все страны G-20, заявили о решении присоединиться к новым рамкам международной налоговой реформы, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Указывается, что пакет положений будет состоять из двух компонентов. «Первый компонент обеспечит более справедливое распределение прибыли и налоговых прав между странами в отношении крупнейших транснациональных корпораций, включая цифровые компании». Второй компонент «направлен на ограничение конкуренции в налоговой сфере относительно корпоративного подоходного налога путем установления глобальной минимальной ставки корпоративного налога, которую страны могут применять для защиты своей налоговой базы».

Как уточнила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в рамках первого компонента «ожидается, что права на налогообложение прибыли в размере более 100 млрд долларов будут ежегодно перераспределяться в рыночные юрисдикции». В то же время глобальный минимальный корпоративный подоходный налог по второму компоненту – с минимальной ставкой не менее 15% – «по оценкам, ежегодно будет приносить около 150 млрд долларов дополнительных глобальных налоговых поступлений».

К соглашению не присоединилась небольшая группа стран, в частности Ирландия и Венгрия, с самого начала переговоров выступающие против такой налоговой договоренности.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала этот день «историческим для экономической дипломатии». «Сегодняшнее соглашение между 130 странами, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, является явным признаком того, что «гонка уступок» (конкуренция стран за инвестиции за счет смягчения налогового режима) стала на шаг ближе к завершению», – отметила она.

The Wall Street Journal отмечает, что международные соглашения тесно связаны с внутренней налоговой повесткой США. «Соединенные Штаты заручились международной поддержкой глобальной минимальной ставки налога в рамках более широкого пересмотра правил налогообложения международных компаний, что стало важным шагом к достижению окончательного соглашения по ключевому элементу внутренних планов администрации Байдена», – указывается в статье.