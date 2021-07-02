Больных ОРВИ в Москве до получения отрицательного ПЦР попросили соблюдать изоляцию

Все случаи ОРВИ в Москве теперь рассматривают как потенциальный коронавирус, все больные ОРВИ до получения отрицательного теста на COVID-19 должны соблюдать изоляцию, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Сегодня принято решение, что все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня мы будем рассматривать как, с высокой долей вероятности, коронавирусную инфекцию. … До получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, все больные ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции», – сообщила Ракова, передает РИА «Новости».

Она также отметил, что всем больным ОРВИ в Москве и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на коронавирус. «Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген – тест, который дополняет ПЦР-исследование. Он позволяет с большей степенью вероятности определить, есть ли у человека в носоглотке белок, который с высокой долей вероятности свидетельствует, что человек инфицирован», – сказала Ракова.

По ее словам, это позволит ускорить диагностику коронавируса и начать более быстро лечить и изолировать больных. «Надеюсь, что эта мера позволит на более ранних стадиях обеспечивать эффективное лечение и таким образом снизить количество тяжелых случаев. С другой стороны, позволит быстрее прерывать цепочки распространения вируса», – сообщила Ракова.

Она также заметила, что штамм «дельта» в Москве вытеснил остальные штаммы коронавируса. «Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной. Сейчас в Москве доминирует новый индийский штамм, который называется «дельта». Он, по сути, вытеснил все предыдущие штаммы», – сказала Ракова.

При этом потеря обоняния и вкуса при коронавирусе стали встречаться реже. «Симптомы при коронавирусе существенно меняются. На сегодняшний день при первых днях заболевания симптомы практически невозможно отличить от банальной простуды… Такие отличительные черты, которые отличали вирус предыдущего (штамма), такие как потеря обоняния, потеря вкуса, сухой кашель, стали встречаться намного реже», – сообщила Ракова.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.