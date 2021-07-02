Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке

Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной РФ по футболу, заявил, что на данный момент остается в должности и думает о матче против команды Хорватии в отборочном цикле чемпионата мира-2022.

«Здесь (на табличке) пока написано – Черчесов Станислав Саламович, главный тренер сборной. У меня мысли о том, как 1 сентября обыграть Хорватию», – цитирует РИА «Новости» Черчесова.

«Мы спокойно, по-деловому решим [подавать или не подавать в отставку]. Детального разговора с моим руководством не было», – передает ТАСС слова главного тренера сборной РФ по футболу.

Черчесов сообщил также, что поздравил своего украинского коллегу Андрея Шевченко с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы.

«Андрея я поздравил вчера», – сказал Черчесов, отвечая на вопрос, будет ли он болеть за сборную Украины в предстоящем матче с англичанами.

Ранее Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за выступление сборной.