 

Под ноль: дочь Джуда Лоу сбрила волосы ради первой роли в кино

02.07.2021, 12:20, Разное
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Айрис Лоу, дочь актера Джуда Лоу и Сэди Фрост, показала всему миру, как побрилась наголо. 20-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором парикмахер сначала отрезает ее волосы по плечи, а потом машинкой сбривает все под ноль, оставив короткий ежик. Новую прическу первыми увидели ее фолловеры и подписчики британской версии журнала Vogue. Айрис в свежем образе появится в новом номере издания.

В фотосессии Айрис предстала в белой рубашке, украшенной заклепками, и оверсайз-пиджаке серого цвета, а также в пальто Dior и ботинках на платформе бренда Underground England. Поводом для публикации материала и обложки стал кинодебют Айрис Лоу.

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Публикация от British Vogue (@britishvogue)

Дочь знаменитого актера утвердили на роль в мини-сериале канала FX Pistol режиссера Дэнни Бойла. В основу сюжета легли мемуары гитариста Стива Джонса Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol и рассказывает историю легендарной панк-группы Sex Pistols. Айрис Лоу сыграет легенду британской панк-субкультуры Сьюзен Лукас – Су Женщину-Кошку. Именно для этой ролли Айрис побрилась наголо и позже покрасила темный ежик в белый цвет, чем поделилась в TikTok.

@iris__law

##ididit



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