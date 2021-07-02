 

Эксперт о конфликте вокруг НАК “Нафтогаз”: Сейчас стороны должны остановиться и дать Витренко возможность работать

02.07.2021, 12:10, Новости дня
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“То, что происходит сейчас, – госкомпанию трясет. А люди перестали работать и разделились на два лагеря – одни за одних, другие за других. Такого не должно быть в такой компании, ведь скоро отопительный сезон. Газ Украины – один из важных элементов стратегии энергобезопасности страны, и правительство, президент не должны допускать такой вакханалии”, – сказал эксперт.

Он считает, что при назначении Витренко в НАК конфликта интересов не было.

“Я не юрист, но я не вижу конфликта интересов в нахождении Юрия Витренко в должности главы правления НАК “Нафтогаз Украина”. Да, написал он в должности врио министра, что недоволен работой набсовета НАК. Так и я недоволен их работой. Сейчас нужно остановиться и установить статус-кво, работать, возможно, вернуться ко всем этим вопросам в марте – апреле следующего года. За это время, может быть, будет принят новый закон о набсоветах, несколько проектов есть в парламенте. В марте – апреле можем выйти на согласованные и юридически безукоризненные вопросы. На месте [главы НАПК Александра] Новикова я бы понимал, что он рубит дерево, что может обрушиться. Я говорю о работе компании. Не то время, когда это можно делать”, – убежден Униговский.

Решить сложившийся конфликт может Кабинет Министров, добавил он.

“Если хватит решимости и воли уволить набсовет, правительство может это сделать. Но, скорее, сейчас надо вести речь о том, что сейчас стороны останавливаются и договариваются, давая Юрию Витренко возможность работать”, – подытожил генеральный директор ООО “Нефтегазстройинформатика”.

Контекст:

НАПК 1 июля отправило главе наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” Клэр Споттисвуд предписание, в котором требует разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко нарушил ст. 26 закона “О предотвращении коррупции” и влиял на работу “Нафтогазу”, и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон, заявляют в НАПК. Витренко заявил, что обжалует это предписание в суде.

14 июня аналогичное предписание агентство направляло в Кабмин. Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его “примером избирательного правосудия”. 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета “Нафтогазу”, на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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