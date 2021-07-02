 

За первый день действия рынка земли в Украине были заключены только три договора по “подмораторным” землям – министр агрополитики

02.07.2021, 12:10, Новости дня
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“На всю страну у нас произошло три договора на “подмораторные” земли”, – подчеркнул министр. Он отметил, что данные земельного мониторинга можно проверить самостоятельно на сайте land.gov.ua.

В то же время Лещенко подчеркнул, что до открытия рынка земли 1 июля в Украине земли продавались нерегулируемо.

“Существовал теневой рынок земли, где юридические лица свободно покупали, продавали земли в объеме тысячи гектаров. Юридические лица аккумулировали тысячи гектаров”, – заявил глава министерства агрополитики.

По его словам, еще в последний день перед запуском рынка земли проходили десятки операций купли-продажи между юрлицами – в министерстве отслеживали это через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Государственный земельный кадастр.

Лещенко отметил, что с 1 июля заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование земель, цены, данные про площадь таких земель, приобретенных в собственность одним субъектом.

Также, по словам министра, теперь появилась возможность обнародовать данные о конечных бенефициарах – собственниках земли в Украине.

“Стыдно про это говорить, но в Украине до принятия соответствующих законов не была автоматизирована система обмена данными между Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество и Государственным земельным кадастром”, – сообщил Лещенко. Из-за этого, по его словам, происходили злоупотребления – в частности, люди по несколько раз пользовались правом бесплатной приватизации. Теперь появилась возможность наладить обмен данными.

Министр юстиции Денис Малюська сообщал, что в первый день было заключено более 30 договоров в рамках рынка земли.

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Президент Украины Владимир Зеленский публично подписал его 24 мая.

Следующим в повестке дня парламента был проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Его приняли 18 мая.

5 января 2021 года Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

По словам Лещенко, резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет – средняя стоимость гектара будет колебаться в пределах 50 тыс. грн. Шмыгаль в мае прогнозировал, что в течение 5–10 лет после запуска рынка земли ее стоимость может возрасти в два – пять раз.

Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой “Рейтинг”, 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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