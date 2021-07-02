 

“Я всегда буду подносить тебе патроны”. 38-летняя Седокова засветила ягодицы на руках у своего 29-летего “супергероя”

02.07.2021, 12:10, Новости дня
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Седокова позирует в кадре на руках у мужа, обнимая его за плечи, а он в это время, стоя по пояс в воде, удерживает ее руками за ягодицы. Певица выбрала для съемки купальник яркой расцветки.

“У нашей семьи есть супергерой и это так кайфово. Люблю тебя. И через секунду скажу тебе еще это лично. Потому что ты летишь со мной рядом. Потому что ты всегда рядом. А я всегда буду подносить тебе патроны. С днем рождения, Янис Тимма”, – подписала фото певица.

Тимма на своей странице в Instagram разместил тот же снимок.

“Для меня нет неудач. Либо я выиграю, либо это опыт. Это все, чего я хочу от жизни. Ты мой праздничный торт, Анна Седокова”, – написал он.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. 

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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