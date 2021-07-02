С начала года продано уже более 100 млн iPhone 12

Компания Counterpoint Technology Market Research опубликовала свежую статистику мировых продаж электронных гаджетов, взяв за основу данные за первый семь месяцев текущего года. Согласно полученной информации, компания Apple продала уже более ста миллионов смартфонов, относящихся к линейке iPhone 12.

Кроме базовой модели, напомним, сюда входят версии mini, Pro и 12 Pro Max, отличающиеся между собой начинкой и размером кранов.

Смартфоны данной линейки компания начала продавать девять месяцев назад. По словам аналитиков, кроме известного бренда, решающим фактором при выборе аппарата для покупателей было наличие 5G-формата связи, который только сейчас становится привычным и распространенным во всем мире.