 

Крупнейшим клиентом облачных хранилищ Google стала компания Apple

02.07.2021, 12:08, Новости дня
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После существенного увеличения объема данных, которые хранит Apple, оказалось, что собственных серверных возможностей американской компании уже не хватает. Поэтому было принято решение уйти в облачную систему, а самым привлекательным выглядело предложение от Google.

Однако для хранения большого объема информации необходимо оформлять платные услуги. Они тем дороже, чем данных больше, говорят специалисты.

По имеющимся данным, только в мае Apple потратила на облачные сервисы 300 миллионов американских долларов. Кстати, это ровно в полтора раза больше, чем год назад. 8 эксабайт – таков общий объем информации, которую имеют в своем распоряжении в компании Apple. Для того чтобы понять, какой это массив, достаточно сказать, что один эксабайт – это запись видеозвонка продолжительностью 237 тысяч лет.



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