Крупнейшим клиентом облачных хранилищ Google стала компания Apple

После существенного увеличения объема данных, которые хранит Apple, оказалось, что собственных серверных возможностей американской компании уже не хватает. Поэтому было принято решение уйти в облачную систему, а самым привлекательным выглядело предложение от Google.

Однако для хранения большого объема информации необходимо оформлять платные услуги. Они тем дороже, чем данных больше, говорят специалисты.

По имеющимся данным, только в мае Apple потратила на облачные сервисы 300 миллионов американских долларов. Кстати, это ровно в полтора раза больше, чем год назад. 8 эксабайт – таков общий объем информации, которую имеют в своем распоряжении в компании Apple. Для того чтобы понять, какой это массив, достаточно сказать, что один эксабайт – это запись видеозвонка продолжительностью 237 тысяч лет.