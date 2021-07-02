Ученые рассказали об эффективности препаратов от рака простаты в лечении COVID-19

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы воздействия одного из препаратов против рака простаты на организм человека. Выяснилось, что лекарство способно сокращать уровень белка, используемого коронавирусом для проникновения в человеческие клетки.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Имперский колледж Лондона и Университет Эссекса (оба – Великобритания), стало одно из свойств коронавируса – при инфицировании для вторжения в организм патоген склонен использовать определенные белки, одним из которых является TMPRSS2. Уровень данного белка, в частности , имеет тенденцию к повышению при воздействии на него мужских половых гормонов (андрогенов), а именно, на их блокировку направлено действие препаратов, используемых для лечения рака простаты. В процессе исследования специалисты проверили влияние андроген-блокирующего препарата энзалутамида на лабораторные клетки легких человека, которые, к слову, являются главным объектом атаки SARS-CoV-2 при заражении. После проведения опытов медики выяснили, что энзалутамид имеет свойство сокращать уровень TMPRSS2, лишая таким образом частицы вируса обширного ресурса для распространения.

На основании результатов эксперимента исследователи сделали вывод, что использование препаратов от рака простаты может способствовать эффективной профилактике от инфицирования SARS-CoV-2 и лечению от COVID-19, предлагая дополнительный вариант терапии опасного недуга. Также они анонсировали продолжение изысканий в упомянутом направлении. Материалы научной работы были опубликованы в Nature Communications.

Источник: ufacitynews.ru