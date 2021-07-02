 

Заммэра Москвы: все случаи ОРВИ рассматриваются как потенциальный коронавирус

02.07.2021, 12:00, Разное
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Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной. Поэтому столичные власти решили, что с пятницы, 2 июля, все зараженные острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) до отрицательного теста на коронавирус приравниваются к больным ковидом. Анастасия Ракова отметила, что всем болеющим ОРВИ, а также их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген. Это будет дополнением к ПЦР-исследованию.

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