Мнение: Письмо: “Попросила соблюдать договоренности”
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Вот это письмо еще посмотрите, прежде чем ответы будем разбирать.
Автор напоминает ту, которая вела “алкокалендарь”.
Здесь у автора почти взрываются часики и греют паровоз.
И она в конце письма спрашивает, что она может сделать для своей фигуры в поле.
Штурманы, какая “своя фигура в поле”? Нет у вас никакой фигуры. Вместо фигуры – паровоз.
redredredpanda
Здравствуйте, уважаемая Эволюция!
Надеюсь попасть на разбор к Вам и вашим комментаторам.
Читаю блог несколько лет. Мне 37, Г – 35. У него 2 детей с 2мя бывшими жёнами, дочь 12 лет и сын 4 года. У меня детей нет. Отношениям около 8 месяцев. Я его очень люблю.
ОЗ у нас примерно одинаковая, я работаю в крупной российской компании в индустрии легкой промышленности, руководящая должность, доход выше среднего. Есть 2 небольшие квартиры, одна из которых ещё в ипотеке. Г. Работает в крупной компании с офисами в других странах, IT сфера, должность не руководящая, но доход думаю сопоставимый. Есть своя большая Квартира и строится ещё одна для сдачи в аренду или типа того.
Когда мы познакомились, он был разведён, но жил с бывшей супругой как соседи, говорил так было удобнее. Через несколько месяцев супруга с сыном съехали. Мы стали жить вместе, у меня, так как квартира в пешей доступности к моему офису, а он работал из дома. Разделили быт, я по готовке, он по уборке. Бюджет раздельный, общие бытовые траты пополам, развлечения оплачивает он, в итоге финансово он вкладывается больше.
Был у нас серьёзный конфликт в начале отношений. Г. сказал, что больше детей не хочет. Мне это было понятно. У него прекрасные 2е детей уже есть, а также немаленькие алименты. А так как я ребёнка хочу, придётся эти отношения заканчивать, предложила взять «паузу». Через 2 недели Г. забрал свои слова обратно.
3 месяца назад мне сделали оффер с релокацией в город на юге страны. Для моей карьеры предложение интересное, Г. меня поддержал и мы переехали вместе, вот уже чуть больше месяца как здесь.
Время переезда совпало с завершение строительства моей квартиры. Ремонтники не закончили работу в срок, пришлось улетать с оставленной недоделанной квартирой, хотя хотела ее сдать. Я была вся на нервах и расстроена, что стало щипцами для Г., он предложил доделать мой ремонт ему с моим папой, когда поедет повидаться с детьми.
2 недели назад Г. уехал.
План был, что он первые две недели с детьми, потом ремонт, потом возвращается, итого все вместе около месяца. Вчера он говорит, давай я приеду, очень соскучился. Я разозлилась и попросила придерживаться договорённости. Я понимаю, что мой ремонт это мои проблемы, но похоже только в теории.
А за день до этого был такой случай: нужно было оплачивать аренду жилья. Договорённость до переезда была оплачивать ее пополам. Г. сделал вид, что мы договорились оплачивать не пополам всю аренду, а цифру, которая остаётся после вычета компенсации по аренде от компании. При заезде мы все оплатили пополам без вопросов. Я напомнила ему изначальные условия, он перечислил нужную сумму.
Сегодня все это перешло в конфликт.
Я: Ты мог бы предлагать изменения в таком виде, чтобы было понятно, что договорённости есть и ты о них знаешь?
Г: Эммм….
Давай так
Договоренности есть и я о них знаю по умолчанию
Если ты не уверена, что это так, то ты можешь уточнить в сознании ли я
Я: Я могу это делать.
В свою очередь прошу тебя не делать вид, что договорённости нет
Дальше мы обсуждали детали ремонта.
Я: Я согласилась на твои условия. Ты нет
Г: я могу тебе сказать “хорошо”, чтобы закончить этот спор
я буду стараться делать “правильный” по твоему мнению вид
Я: Так не надо
Г: вот мое мнение на все это
Я: Нет так нет
Г: проблема высосона из пальца
как я понял, проблема в моем виде
я пока не знаю как это исправить
я подумаю и сообщу тебе
Я: Вид не причём
Это вопрос доверия. И я дальше не готова быть в отношениях где договорённости пустой звук
Г: я не вижу никакой проблемы в том, чтобы обсуждать планы
хорошо
если ты так ставишь вопрос
значит я не понимаю, что ты хочешь
значит я не могу тебе это дать
значит не стоит и продолжать
я всего лишь хотел увидеть тебя по раньше
Я: Ты меня не слышишь
Г: если из-за этого ты готова всё бросить
то я не знаю
Я: Вопрос для меня принципиальный
Г: держать тебя я не могу и не буду
Я: Я поняла
Как я вижу, что оба его согласия (ремонт и аренда жилья) были на мои щипцы, поэтому он не готов соблюдать договорённости. Или моя значимость за последний месяц упала так, что ему также ничего не мешает делать попытку переобуться.
Я поставила ультиматум и ходов я больше не вижу.
Не знаю что дальше. Буду продолжать ходить в зал и много работать.
Что ещё я могла бы сделать для своей позиции в поле?
Источник: Эволюция
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