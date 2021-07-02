Мнение: Письмо: “Попросила соблюдать договоренности”

Вот это письмо еще посмотрите, прежде чем ответы будем разбирать.

Автор напоминает ту, которая вела “алкокалендарь”.

Здесь у автора почти взрываются часики и греют паровоз.

И она в конце письма спрашивает, что она может сделать для своей фигуры в поле.

Штурманы, какая “своя фигура в поле”? Нет у вас никакой фигуры. Вместо фигуры – паровоз.

redredredpanda

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Надеюсь попасть на разбор к Вам и вашим комментаторам.

Читаю блог несколько лет. Мне 37, Г – 35. У него 2 детей с 2мя бывшими жёнами, дочь 12 лет и сын 4 года. У меня детей нет. Отношениям около 8 месяцев. Я его очень люблю.

ОЗ у нас примерно одинаковая, я работаю в крупной российской компании в индустрии легкой промышленности, руководящая должность, доход выше среднего. Есть 2 небольшие квартиры, одна из которых ещё в ипотеке. Г. Работает в крупной компании с офисами в других странах, IT сфера, должность не руководящая, но доход думаю сопоставимый. Есть своя большая Квартира и строится ещё одна для сдачи в аренду или типа того.

Когда мы познакомились, он был разведён, но жил с бывшей супругой как соседи, говорил так было удобнее. Через несколько месяцев супруга с сыном съехали. Мы стали жить вместе, у меня, так как квартира в пешей доступности к моему офису, а он работал из дома. Разделили быт, я по готовке, он по уборке. Бюджет раздельный, общие бытовые траты пополам, развлечения оплачивает он, в итоге финансово он вкладывается больше.

Был у нас серьёзный конфликт в начале отношений. Г. сказал, что больше детей не хочет. Мне это было понятно. У него прекрасные 2е детей уже есть, а также немаленькие алименты. А так как я ребёнка хочу, придётся эти отношения заканчивать, предложила взять «паузу». Через 2 недели Г. забрал свои слова обратно.

3 месяца назад мне сделали оффер с релокацией в город на юге страны. Для моей карьеры предложение интересное, Г. меня поддержал и мы переехали вместе, вот уже чуть больше месяца как здесь.

Время переезда совпало с завершение строительства моей квартиры. Ремонтники не закончили работу в срок, пришлось улетать с оставленной недоделанной квартирой, хотя хотела ее сдать. Я была вся на нервах и расстроена, что стало щипцами для Г., он предложил доделать мой ремонт ему с моим папой, когда поедет повидаться с детьми.

2 недели назад Г. уехал.

План был, что он первые две недели с детьми, потом ремонт, потом возвращается, итого все вместе около месяца. Вчера он говорит, давай я приеду, очень соскучился. Я разозлилась и попросила придерживаться договорённости. Я понимаю, что мой ремонт это мои проблемы, но похоже только в теории.

А за день до этого был такой случай: нужно было оплачивать аренду жилья. Договорённость до переезда была оплачивать ее пополам. Г. сделал вид, что мы договорились оплачивать не пополам всю аренду, а цифру, которая остаётся после вычета компенсации по аренде от компании. При заезде мы все оплатили пополам без вопросов. Я напомнила ему изначальные условия, он перечислил нужную сумму.

Сегодня все это перешло в конфликт.

Я: Ты мог бы предлагать изменения в таком виде, чтобы было понятно, что договорённости есть и ты о них знаешь?

Г: Эммм….

Давай так

Договоренности есть и я о них знаю по умолчанию

Если ты не уверена, что это так, то ты можешь уточнить в сознании ли я

Я: Я могу это делать.

В свою очередь прошу тебя не делать вид, что договорённости нет

Дальше мы обсуждали детали ремонта.

Я: Я согласилась на твои условия. Ты нет

Г: я могу тебе сказать “хорошо”, чтобы закончить этот спор

я буду стараться делать “правильный” по твоему мнению вид

Я: Так не надо

Г: вот мое мнение на все это

Я: Нет так нет

Г: проблема высосона из пальца

как я понял, проблема в моем виде

я пока не знаю как это исправить

я подумаю и сообщу тебе

Я: Вид не причём

Это вопрос доверия. И я дальше не готова быть в отношениях где договорённости пустой звук

Г: я не вижу никакой проблемы в том, чтобы обсуждать планы

хорошо

если ты так ставишь вопрос

значит я не понимаю, что ты хочешь

значит я не могу тебе это дать

значит не стоит и продолжать

я всего лишь хотел увидеть тебя по раньше

Я: Ты меня не слышишь

Г: если из-за этого ты готова всё бросить

то я не знаю

Я: Вопрос для меня принципиальный

Г: держать тебя я не могу и не буду

Я: Я поняла

Как я вижу, что оба его согласия (ремонт и аренда жилья) были на мои щипцы, поэтому он не готов соблюдать договорённости. Или моя значимость за последний месяц упала так, что ему также ничего не мешает делать попытку переобуться.

Я поставила ультиматум и ходов я больше не вижу.

Не знаю что дальше. Буду продолжать ходить в зал и много работать.

Что ещё я могла бы сделать для своей позиции в поле?