Мнение: В Нью-Йорке на мине подорвались солдаты ВСУ

Звучит как плохой анекдот.

В Нью-Йорке на мине подорвались два бойца ВСУ

Бойцы 8-го батальона ВСУ подорвались на взрывном устройстве возле переименованного в Нью-Йорк посёлка Новгородское, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на НМ ДНР.

В результате подрыва на противопехотной мине, два украинских военнослужащего получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в военный госпиталь Красноармейска.

https://donbasstoday.ru/v-nju-jorke-na-mine-podorvalis-dva-bojca-vsu/ – цинк

Заголовки "окрестности Ньй-Йорка накрыли полным пакетом "Града" и "Пьяные ВСУшники перестреляли правосеков в Нью-Йорке" в ожидании.

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