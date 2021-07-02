Мнение: Ему одному “вышака” брать скучно

Заммэра Москвы Ракова поблагодарила федеральные уровни власти, все решения по борьбе с коронавирусом принимались совместно

Московские власти понимают, что не просто перегнули палку, а нарисовали себе приговор, в конце которого – петля. А потому начинают разбрасывать ответственность. «Я солдат, я выполнял приказ».

Собственно, и без Раковой понятно, что преступные приказы идут с самого верха, но теперь Ракова включает Шарапова и передает наверх известную фразу: «…только Ане велел передать: что он за всю компанию хомут волочить не желает, и ему одному ''вышака'' брать скучно…»

Кто в нашем случае Аня – думаю, всем понятно.

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