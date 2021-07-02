Мнение: Готов ли американский рабочий класс восстать против тирании власть имущих

Иностранцы обсуждают прикреплённую к посту агитку. Суть агитки — политики делают вид, будто таскают друг друга за чубы, тогда как на самом деле они действуют сообща против «простого народа», то есть «рабочего класса». Весьма популярный тезис как на просторах бывшего СССР, так и на Западе.

Процитирую несколько комментариев представителей «простого народа»:

https://9gag.com/gag/aGpOdDG

США — это страна, принадлежащая корпорациям и управляемая корпорациями.

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Рабочий класс, ага, конечно. У рабочего класса нет времени ходить по улицам и ныть по пустякам. Надо работать, чтобы зарабатывать деньги на еду.

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«Рабочий класс» — это социальный конструкт, предназначенный для того, чтобы держать вас в узде, препятствуя вам стать независимым, самозанятым или, что еще хуже, работодателем.

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Ах, «рабочий класс». Одна из немногих вещей, которые существуют в пустой марксистской голове.

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Это первое, что вам нужно осознать.

Второе: социализм по-прежнему остается зловонной кучей навоза, что бы там ни происходило.

Реформа, в которой мы нуждаемся, состоит в том, чтобы выбить кейнсианцев из колеи и вернуть правительство на правильную орбиту «негативных» правил (включая антимонопольные действия). Его задача состоит не в том, чтобы указывать вам, как и что делать, а в том, чтобы установить границы, которые нельзя пересечь, и добиться, чтобы игровое поле оставалось ровным.

Разрушение олигополии, восстановление конкуренции и предоставление потребителям значимого выбора улучшат мир больше, чем любое количество программ, направленных сверху вниз «экспертами».

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История действительно существует. И те, кто не знает истории, обречены её повторять.

Просто будьте на правильной стороне истории. Сторона с индивидуальными правами человека, без коллективизма и геноцидов. Это не так уж трудно, люди.

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Демы и Пабы похожи на две стороны монеты, каждая из которых имеет совершенно особенный внешний вид. Каждые несколько лет избиратели подбрасывают эту монету, но независимо от того, какая сторона выпадает, это всё равно одна и та же монета.

Нам нужно попробовать другую монету.

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В целом я согласен, но настоящие бунтовщики — безработные.

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Ползи в одну из своих коммунистических утопий, если ты так обижен.