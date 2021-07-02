Как носить юбку бежевого цвета или хаки (песочный оттенок): лучшие комбинации

Юбки песочного цвета, к оттенкам которого относятся бежевый, хаки, коричневый, особенно часто присутствуют в летнем гардеробе. Они универсальны и практичны, подходят для создания повседневных и офисных образов. Такие юбки разнообразны по оттенкам и видам материалов. Они бывают джинсовыми, кожаными, хлопковыми, шифоновыми.

Какие цвета сочетаются с песочными оттенками

Бежевый цвет и хаки почти такие же универсальные, как черный и белый. К ним хорошо подходят многие цвета, но особенно органично они смотрятся с синими, красными, зелеными оттенками.

Для аксессуаров хорошим выбором будут похожие тона бежевого или коричневого. Еще одна распространенная уловка – подбирать цвет обуви или сумочки к верху.

Если хочется чего-то нестандартного, можно взять обувь и аксессуары, не подходящие по цвету к верху. Но необходим другой элемент, пусть даже мелкий, который бы подходил к обуви или шарфу по оттенку.

Топы для комбинирования с бежевыми юбками могут быть не только однотонными, но и с простым принтом.

Можно попробовать вертикальные полосы или горошек.

Какой верх подходит к светло-коричневым юбкам

Лучше всего они будут смотреться с синим, особенно с денимом. Помимо синей джинсовой рубашки можно надеть рубашку из хлопка или шамбре.

Также хорошо подходят к песочным юбкам клетчатые модели.

В прохладную погоду можно сочетать с песочной юбкой куртки и блейзеры, дополнив образ шарфом, чтобы добавить яркости. Наряду с куртками, подойдут пуловеры, которые функциональны, удобны и придадут образу шикарный вид.

Для повседневных или праздничных нарядов лучше выбирать яркие цвета. Идеально подойдут красный и зеленый.

С чем носить плиссированную юбку цвета хаки

Плиссировки восхитительны сами по себе и всегда в центре внимания. При создании стильного образа с такой моделью важно его не перегрузить.

Для юбки в складку лучше всего подойдут такие цвета, как белый и бежевый. Можно добавить кардиган или кожаную черную куртку.

В летнее время можно надеть с плиссированной юбкой цвета хаки топ с тоненькими бретельками или классическую футболку и выглядеть потрясающе.