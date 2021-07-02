Стильные идеи для тех, кто решил сделать челку: 10 модных стрижек средней длины

Некоторое время назад челки исчезли из модных трендов, но сейчас они вернулись. Такой элемент прически отлично смотрится на стрижках средней длины, он освежает образ и помогает скрыть недостатки. Челки подходят для прямых, волнистых и кудрявых волос. Видов их очень много, поэтому любая женщина выберет то, что подходит именно ей: по-детски милые короткие челки, длинные боковые, на прямой пробор, рваные, идеально ровные, небрежные, многослойные и прочие. С помощью челки можно создать любой образ – от нежного романтического до дерзкого и озорного.

Далее представлены 10 модных и современных образов с челкой на стрижки средней длины, которые актуальны в 2021 году.

Угловая челка слоями

Этот длинный боб выглядит шикарно (на главном фото). Такая прическа требует укладки с использованием фена и спрея.

Длинная прямая челка набок

Такой вариант относится к универсальным, подходит для большинства стрижек средней длины. Челку можно носить распущенной, что выглядит кокетливо, или закалывать сбоку, чтобы волосы не попадали на лицо и не мешали.

Детская челка

Такие короткие челки выглядят милыми и привлекательными. Они не требуют тщательного регулярного ухода.

Косая челка на сияющие волосы

Такой вариант хорошо подходит для женщин с лицом круглой формы или в виде сердца, которое обрамляется легкими волнами. Отлично смотрится на золотисто-русых волосах средней длины.

Боковая густая челка

Боковая челка средней длины хорошо смягчает угловатые черты лица. Носить ее можно свободно или закалывать, когда это необходимо.

На светлых волосах

Этот образ получился очень милым и кокетливым. Темные корни и блики увеличивают объем, выравнивая его по всей длине. Кончики уложены мягкими пляжными волнами.

Челка для круглого лица

Небрежная стрижка до плеч очень освежает образ. Подходит для тех, кто ищет легкую прическу, которая не требует особого ухода. Благодаря прямой рваной челке круглое лицо выглядит визуально длиннее.

На волнистые волосы

Такая прическа подходит для вытянутого лица. Густые многослойные волнистые пряди делают лицо менее вытянутым и подчеркивают красивые глаза и черты.

Длинный боб с челкой

Прическа с легкими волнами выглядит потрясающе вместе с длинной многослойной челкой, падающей на глаза.

На кудрявые волосы

Очень смелая лохматая прическа с кудрями излучает уверенность и напоминает стиль рок-н-ролл, но гораздо более женственная и мягкая. Кудрявая челка подойдет практически всем женщинам.