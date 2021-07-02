 

Генпрокуратура занялась предлагающими перерасчет пенсий и пособий мошенниками

02.07.2021, 11:28, Новости дня
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Генеральная прокуратура занялась мошенниками, предлагающими в интернете услуги по «перерасчету» пенсий и социальных пособий, «помощь» в распоряжении материнским капиталом, сообщили в надзорном ведомстве.

«Поступающая в органы прокуратуры информация свидетельствует о том, что в последнее время участились случаи обмана населения при оказании услуг по оформлению документов для перерасчета пенсий, получения социальных пособий, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, выдачи свидетельств СНИЛС», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

В интернете и других источниках информации размещается недостоверная реклама организаций, якобы оказывающих юридические услуги в сфере пенсионного обеспечения. При этом договоры об оказании таких услуг гражданам содержат нечеткие формулировки и не раскрывают конкретных обязательств исполнителей чтобы затруднить дальнейшее обжалование таких соглашений в суде. В свою очередь другие организации распространяют вводящую в заблуждение граждан информацию об услугах по оформлению документов для взыскания с таких недобросовестных юридических компаний денежных средств за значительное вознаграждение.

Как отметили в Генпрокуратуре, прокурорами Красноярского края, Саратовской, Тульской областей и других субъектов РФ во взаимодействии с МВД, Роспотребнадзором, Пенсионным фондом и иными уполномоченными органами реализован комплекс мер по выявлению подобных схем и привлечению их организаторов к ответственности. Только следователями ГУ МВД по Москве возбуждено 13 уголовных дел о мошеннических действиях при оказании подобных услуг, доследственные проверки проводятся в Татарстане, Белгородской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и других регионах. Так, в Пензенской области компания требовала предоплаты в полном объеме от цены договора за консультирование по пенсионным и социальным вопросам, не исполняя затем обязательств.

В Ханты-Мансийском автономном округе и Московской области прокурорами по выявленным фактам размещения в интернете информации о незаконном обналичивании средств материнского капитала направлены в суды исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению.

Напомним, в среду после обращения жительницы Красноярска на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, сообщившей о покушении на телефонное мошенничество, возбудили уголовное дело.



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