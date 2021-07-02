Мэр подмосковной Коломны найден мертвым
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Глава городского округа Коломна Московской области 46-летний Денис Лебедев совершил суицид в своей квартире, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он совершил суицид», – сказал источник ТАСС.
По его словам, политик выпивал в течение нескольких дней перед самоубийством. Причины его поступка устанавливаются.
Лебедев был избран главой городского округа Коломна в октябре 2016 года.
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