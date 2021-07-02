 

Мэр подмосковной Коломны найден мертвым

02.07.2021, 11:28, Новости дня
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Глава городского округа Коломна Московской области 46-летний Денис Лебедев совершил суицид в своей квартире, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он совершил суицид», – сказал источник ТАСС.

По его словам, политик выпивал в течение нескольких дней перед самоубийством. Причины его поступка устанавливаются.

Лебедев был избран главой городского округа Коломна в октябре 2016 года. 



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