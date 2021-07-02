Тет-а-тет: Анджелина Джоли поужинала с The Weeknd в Лос-Анджелесе

Еще вчера трудно было представить имена оскароносной актрисы и многодетной мамы Анджелины Джоли рядом с The Weeknd, популярным и очень успешным артистом. Но все так – в минувшую среду 46-летняя экс-супруга Брэда Питта и 31-летний Абель Тесфайе (настоящее имя музыканта) встретились тет-а-тет. Они поужинали в ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе и беседовали несколько часов, после чего по очереди покинули стены заведения.

Очевидцы утверждают, что встреча была больше похожа не деловую или дружескую, потому что никаких намеков не объятия или другие проявления нежности папарацци не заметили.

Они явно не пытались скрыть встречу. Он определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. У него есть новый сериал HBO, в котором он играет главную роль и выступает как режиссер, – рассказал изданию Page Six источник, близкий к The Weeknd.

Анджелина Джоли The Weeknd

Неизвестно, что на самом деле обсуждали актриса и музыкант, однако журналисты вспомнили слухи, которые тоже могли бы стать темой для беседы. В 2016 году, как раз тогда, когда Джоли подала на развод с Питтом, ряд источников сообщал, что Брэд “бесстыдно флиртовал” с Селеной Гомес, которая в то время была девушкой The Weeknd. С последней своей пассией – супермоделью Беллой Хадид – Абель расстался в 2019 году. А сама Джоли в недавнем интервью рассказывала, что уже много лет свободна, – после расставания с Брэдом Питтом почти шесть лет актрису не видели в компании других мужчин:

Наверное, у меня очень большой список требований и я очень часто говорю “нет”. Я уже давно одна, – говорила Джоли.

Напомним, что сейчас Анджелина продолжает борьбу с бывшим мужем Брэдом Питтом за единоправное опекунтство над детьми. В мае стало известно, что 57-летний голливудский актер Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги, актрисы Анджелины Джоли. Вынесенное решение суда по делу о совместной опеки над детьми в пользу Брэда Питта “горько разочаровало” Анджелину Джоли. Актриса крайне недовольна таким исходом дела и готовится к новым судебным разбирательствам.

Аджелина Джоли и Брэд Питт с сыном Мэддоксом