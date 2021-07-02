 

Мужской пол и ожирение оказались вне факторов риска смерти в ПИТ при COVID-19

02.07.2021, 11:18, Разное
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Среди людей, попадающих в палату интенсивной терапии (ПИТ) по поводу COVID-19, показатели смертности достаточно высокие. В июле 2020 года процент летальных исходов, согласно проведенному в ряде стран метаанализу, составлял 41,6, позже снизился до 30. Однако факторы, которые влияют на риск смерти этих пациентов, были изучены плохо, в то время как исследования касались вероятности смерти более широких групп.

Международная группа исследователей проанализировала 58 исследований, в которых участвовали свыше 44 тысяч человек – метаанализ дал неожиданные результаты. Оказалось, что мужской пол и высокий индекс массы тела (ожирение) не увеличивают вероятности смерти в ПИТ. Ранее оба эти фактора неизменно связывались с увеличением риска тяжелого течения COVID-19.

Ученые считают, что в свете новых изысканий информация о связи мужского пола с повышенным риском «тяжелого COVID-19» нуждается в перепроверке. В то же время данные о том, что индекс массы тела не играет роли как фактор риска смерти в ПИТ, не стали сюрпризом. «Парадокс ожирения» – лучшее выживание пациентов с лишним весом в реанимации – ранее был описан при некоторых состояниях.

Остальные результаты метаанализа можно назвать более предсказуемыми. Оказалось, что риск смерти в ПИТ у курильщиков выше на 40%, при высоком артериальном давлении – на 54%, у диабетиков – на 41%, у людей с респираторными заболеваниями – на 75%, при болезнях сердечно-сосудистой системы или раке – примерно в два раза, при болезнях почек – в 2,4 раза по сравнению с людьми без этих факторов риска.

Также смерть в ПИТ при COVID-19 чаще наступала после полиорганной недостаточности, необходимости искусственной вентиляции легких (в 2,5 раза) и повышенном уровне различных маркеров воспаления в крови.



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