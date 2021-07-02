 

Вакцина от Johnson & Johnson эффективна против “индийского” штамма коронавируса – исследование

02.07.2021, 11:16, Новости дня
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В ходе лабораторного анализа крови 10 человек, вакцинированных препаратом от COVID-19 Janssen, ученые обнаружили, что вакцина эффективна против новых вариантов SARS-CoV-2, в частности – “Дельта”. На это указывают так называемые “титры нейтрализующих антител” и другие признаки ответа иммунной системы.

Кроме того, исследование показало, что люди, получившие прививку от Johnson & Johnson, имели сильный ответ иммунной системы до восьми месяцев.

В то же время, ученые предупредили, что проведенное исследование дает полезные подсказки, полученные в результате лабораторных экспериментов, а не реальные доказательства, полученные от тысяч людей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 182,65 млн случаев заражения, умерло более 3,95 млн человек.

Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

По словам эпидемиолога ВОЗ Марии ван Керкхове, заражение вариантом коронавируса “Дельта” увеличивает риск госпитализации, но доказательств, что штамм является более смертоносным, нет.

По данным минздрава Англии, штамм коронавируса “Дельта” оказался на 60% активнее штамма “Альфа”, или “британского” варианта. Он вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Об эффективности своих вакцин против “индийского” штамма коронавируса ранее заявляли компании Pfizer и Moderna.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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