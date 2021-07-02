 

Эксперт Панчин подсчитал вероятность природного происхождения коронавируса

02.07.2021, 11:12, Разное
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Эксперт Александр Панчин в ходе проведения исследования оценил вероятность того, что коронавирус, который продолжает распространяться по всему миру и мутировать, появился природным путем. По его словам, показатель достигает 99,9%.
Свою позицию научный сотрудник объяснил тем, что для успешного процесса заражения COVID-19 необходимо наличие хотя бы одного небезопасного контакта между человеком и каким-то животным или же людьми и пробиркой. Утечки из лабораторий за весь период истории происходили несколько десятков раз. Панчин и вовсе допустил, что при сложившихся обстоятельствах показатель вероятности можно округлить до 100%.

Эксперт задался вопросом по поводу того, какое было зафиксировано количество небезопасных случаев контактирования с животными, которые приводили к инфицированию людей. В качестве примера он привел статистику относительно известного вируса бешенства. По его информации, в Китае число подобных случаев достигло отметки 120 тысяч за последние полвека.

Специалист обратил внимание общественности на то, что вероятность утечки инфекции сильно переоценена. При этом в целом в природе существует очень много инфекций, которые представляют опасность для человека.

Источник: iz.ru



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