 

В Сети полностью рассекретили данные о смартфоне Huawei nova 8i

02.07.2021, 11:12, Разное
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В Сети появились данные о грядущей новинке от компании Huawei. Nova 8i, который рассекретили почти перед самым выходом, получит интересный дизайн и актуальное оснащение.
После преодоления санкционных мер со стороны США и Европы готовится выпустить новый смартфон китайская компания Huawei. Nova 8i станет очередным стильным и производительным аппаратом бренда, причем работать он будет на базе предустановленного одиннадцатого поколения операционной системы Android с фирменной оболочкой EMUI 11. IPS LCD-дисплей устройства получил диагональ на 6,67 дюйма и разрешение, соответствующее формату Full HD+. Вверху слева в экране расположен удлиненный вырез под фронтальный объектив на 16 мегапикселей.

Основная камера Huawei Nova 8i состоит из четырех объективов на 2, 2. 8 и 64 миллиона точек. Датчики заключены в эффектный круглый блок на задней крышке, выделяющий гаджет среди конкурентов. Продуктивность и быстродействие девайсу придает восьмиядерная однокристальная платформа Snapdragon 662 от Qualcomm. Дополняет процессор 8-гигабайтный чип оперативной памяти, а для хранения контента любого рода предусмотрен флэш-накопитель на 128 гигабайт.

Автономность Huawei Nova 8i обеспечивает аккумуляторная батарея на 4,3 тысячи мАч, поддерживающая быструю 66-ваттную зарядку. При этом смартфон весит 190 грамм, а его толщина составляет всего 8,58 миллиметра. В оснащении аппарата также есть стандартный разъем на 3,5 мм для наушников и сканер отпечатков пальцев, вынесенный на боковую грань. Не забыли в Huawei Nova 8i и о двойном 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, а также USB‑C. В продажу поступит три варианта дизайна: в серебряном, черном и голубом цветах. Выход смартфона ожидается уже 7 июля, о стоимости новинки пока ничего не известно.

Источник: astera.ru



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