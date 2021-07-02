 

В центре госуслуг “Мои документы” в Западном Бирюлеве начался капитальный ремонт

02.07.2021, 11:06, Разное
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В пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы сообщили, что началось обновление центра госуслуг “Мои документы”, который находится по адресу: Востряковский проезд, дом 22б. В настоящий момент в здании, построенном в 1972 году, начались демонтажные работы, позже специалисты приступят к стяжке полов.

Согласно проекту, будет проведена перепланировка помещений. С помощью перегородок пространство зонируют. За счет этого также обеспечат достаточную для эвакуации ширину проходов. Проведут и отделочные работы, уложат напольные покрытия, установят дверные и оконные блоки, а также смонтируют подвесные потолки.

Помимо этого, обновят проводку, канализацию, системы отопления, вентиляции и водоснабжения, модернизируют пожарную и охранную сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа. В серверных установят специализированные сплит-системы, а в помещениях — моно-сплит системы.

“В вестибюле установят стойку информации. В местах ожидания и оказания электронных услуг появится удобная мебель. Для приема граждан откроют 30 окон обслуживания. Для детей усовершенствуют игровой уголок. После ремонта центра у сотрудников появятся еще более удобные административные кабинеты и комната отдыха”, — добавили в пресс-службе департамента капитального ремонта.

Также отремонтируют кровлю здания. Заменят теплоизоляционный слой, а уклон сделают оптимальным для стока воды. У главного входа установят новый козырек, а покрытие крыльца заменят на нескользящее.

Капитальный ремонт здания, в котором находится центр госуслуг “Мои документы”, планируют завершить в этом году. Пока этот офис недоступен для клиентов, его функции выполняет соседний. Он находится по адресу: Россошанский проезд, до 4б.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что в трех московских центрах “Мои документы” сделают капитальный ремонт. Временно закрылись офисы в Западном Дегугине (улица Ангарская, дом 1, корпус 3), Алексеевском (улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 3) и Мещанском (Слесарный переулок, дом 5. Пока эти центры недоступны, москвичи могут получить госуслуги в других филиалах.



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