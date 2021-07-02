 

Дог-френдли инфраструктура: в Москве появятся современные площадки для выгула собак

02.07.2021, 11:06, Разное
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Эксперты обсудили, какой инфраструктуры в городе не хватает владельцам собак, и как можно сделать ее привлекательной и современной. Также на повестке был новый городской проект дружелюбного отношения к домашним животным.

Проведенное при поддержке программы “Мой район” исследование показало, что сейчас в Москве работает порядка 700 площадок для 1 миллиона домашних собак, но не все они востребованы. Причин несколько: эти территории либо находятся в плохом состоянии, либо расположены слишком далеко от дома. Специалисты предлагают пересмотреть нормативно-правовую базу, а также требования к проектированию и сооружению площадок.

До конца этого года площадки для выгула и дрессировки собак нового типа появятся в Ясенево, в Северном Медведково, а также в Можайском и Лосиноостровском районах столицы. В каждом из них эксперты встречались с местными жителями и выясняли их потребности и желания. В Лосиноостровском, например, людей информировали и опрашивали также волонтеры движения Тимофея Баженова. Общественный деятель не раз поднимал вопрос о создании дог-френдли инфраструктуры в столице.

“Новые площадки — это не только про дружбу собак и их хозяев, это также про добрососедское уважительное отношение между владельцами животных и жителями, у которых их нет. Такие площадки сберегут много нервов московским собаководам и позволят достичь успехов в тренировках для их подопечных”, — сказал Тимофей Баженов.

Преобразования городской инфраструктуры должны сочетаться с особенностями районов: пешеходными маршрутами, расположением дворов, скверов и парков. При этом эксперты считают, что нужно учитывать интересы как владельцев собак, так и жителей, которые не держат животных. Только в этом случае можно говорить об устойчивом развитии городской среды и культуры добрососедского отношения.

Участниками сессии стали журналист и общественный деятель Тимофей Баженов, кинолог Константин Карапетьянц, руководитель проектного офиса АНО “Мой района” Бэла Ляув, глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор по работе с государственными органами и общественными организациями Mars Petcare Марианна Онуфриенко. Модератором сессии выступила Юлия Шульга, генеральный директор Центра экспертиз и интегральных моделей.

Каким будет наполнение площадок, можно представить, посетив онлайн-выставку “Город: детали”. В цифровом парке на сайте mrexpo.ru создана отдельная зона “Животные”. Там можно увидеть идеальную территорию для выгула собак, где есть тренажеры, качели, полоса препятствий и много другое. Например, снаряд “Беговое колесо” поможет подготовить собаку к соревнованиям и улучшить ее физическую форму. На выставке также представлен разработанный совместно с кинологами целый комплекс тренажеров для насыщенной и разнообразной фитнес-программы: несколько туннелей, специальная лестница, кольца.

Каждый авторизованный посетитель онлайн-выставки может проголосовать за понравившиеся экспонаты. Объекты, набравшие больше всего голосов, включат в перечень образцовых дизайн-решений для городских служб, который планируется использовать при принятии решений о благоустройстве по программе Мэра Москвы “Мой район”.

Актуальную информацию о выставке можно найти на официальном сайте, а также на страницах проекта в социальных сетях Instagram, “ВКонтакте” и Facebook.

“Мой район” — комплексная программа Мэра Москвы по совершенствованию городской среды. Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Удобный двор, современные поликлиники, школы и культурные центры, обустроенные парки и фестивальные площадки в пешей доступности — все это важные составляющие программы.



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