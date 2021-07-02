 

Мнение: Ну, уж если и ЭТО – не деградация, то я тогда не знаю, что “деградацией” и назвать!

02.07.2021, 11:02, Разное
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Источник: Достало



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