 

Мнение: Земельный вопрос в Праге

02.07.2021, 11:00, Разное
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О попытках чехов отжать у российского посольства в Праге часть его территории.

Земельный вопрос в Праге

Власти Праги не имеют права требовать вернуть часть городского парка Стромовка, где расположено посольство РФ, так как после оккупации земля была передана в постоянное пользование посольству СССР в 1972 году по решению чехословацкого правительства.

Об этом говорится в письме МИД Чехии, направленном главе муниципалитета района Прага-7 Яну Чижинскому, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

В апреле руководство столицы Чехии и района Прага-7 призвало правительство провести переговоры с Россией о возврате территории. Около пол гектара земли, о которой идет речь, принадлежит Чешской Республике. Во время вторжения советские войска заняли Стромовку, где поселились и использовали парк в качестве базы.

Район посольства Советского Союза с тех пор постоянно расширялся за счет территории парка, и вывод оккупационных войск в 1990 и 1991 годах ничего не изменил.

Однако теперь выяснилось, что дипломатическая служба передала землю тогдашнему советскому посольству в 1972 году в постоянное бесплатное пользование. Постройки на земле принадлежат Российской Федерации, которая их купила.

"В 1972 году Управление обслуживания дипломатического корпуса по договору передала землю в постоянное бесплатное пользование тогдашнему советскому посольству на основании постановления правительства Чехословацкой Социалистической Республики от 17 сентября 1970 года", – говорится в письме.

В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами, по мнению МИДа, невозможно выполнить требования муниципалитета и городского округа без нарушения основных принципов международного права.

Единственный вариант, если Россия готова добровольно согласится на возврат территории. Но в письме отмечается, что маловероятно, что Россия пойдет на переговоры о добровольном возвращении земли в нынешней ситуации.

http://perevodika.ru/articles/1211652.html – цинк

Источник: Colonel Cassad



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