Российский спутник выгнал нарушителя из космического пространства РФ

Минобороны выпустило пресс-релиз, в котором прокомментировало вторжения спутника государства НАТО в космическое пространство России над побережьем Крыма.

Как заявил представитель ведомства, 30 июня в 20:42 по московскому времени был замечен и взят на сопровождение разведывательный спутник, принадлежащий одной из стран НАТО, который летел по орбите, проходящей через космическое пространство Российской Федерации.

В 20:56 к нарушителю подлетел российский спутник-пограничник и попытался выйти на связь, но успеха не достиг. После неоднократных попыток связаться с нарушителем было проведено предупредительное бомбометание перед его орбитой. Но и эти меры не остановили космический аппарат НАТО.

Тогда командованием ВКС РФ было принято решение выгнать нарушителя из космического пространства РФ, что и было с блеском проделано при помощи специальной телескопической штанги. Минобороны поделилось фотографиями, полученными при помощи средств объективного контроля. В 21:45 нарушитель покинул космическое пространство нашей страны.

По словам представителя ведомства, российские ВКС и дальше будут решительно реагировать на подобного рода провокации.

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