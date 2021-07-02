Анонсирован визит Джона Керри в Москву

Планируется визит в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри, график встреч пока формируется, сообщил источник в Москве.

«Визит Керри в Москву запланирован. Тематика – климат. График встреч формируется», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что РФ рассчитывает на продолжение сотрудничества с США по вопросам борьбы с климатическими изменениями. По его словам, представитель президента по климату Руслан Эдельгериев поддерживал прямой контакт с Керри, и это сотрудничество будет продолжаться по мере приближения к климатической конференции в Шотландии.

26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.