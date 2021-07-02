 

Новая модель электромобиля Tesla загорелась с водителем в салоне

02.07.2021, 10:34, Новости дня
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Электромобиль Tesla Model S Plaid 2021 года выпуска самопроизвольно загорелся в городе Филадельфия в США, когда водитель находился в салоне, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на пожарных и адвокатов потерпевшего.

По словам адвокатов, владелец машины заметил, что из задней части автомобиля идет дым, после чего попытался разблокировать двери, но сделать это у него не получилось, поскольку замки вышли из строя, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что, когда водитель выбрался из Tesla, она начала движение, и вскоре ее охватило пламя. По словам главы пожарной службы местного населенного пункта Чарльза Макгарви, пламя гасили две бригады пожарных, более трех часов. 

Владелец электромобиля рассчитывает, что Tesla изучат независимые специалисты и в скором времени попытаются установить причину пожара.

В 2019 году в США водитель автомобиля Tesla Model S сгорел в машине заживо из-за того, что двери не открылись. 



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