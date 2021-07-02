Автор хитов Mi Gente и I Like It Джей Бальвин впервые стал отцом

Колумбийский популярный музыкант, исполнитель и соавтор таких хитов как Mi Gente, I Like It, Ritmo и многих других Джей Бальвин (J Balvin) стал отцом. Его возлюбленная, модель Валентина Феррер, 27 июня родила ребенка. По информации испанского HOLA!, у пары родился сын, которому они дали имя Рио. Почти неделю влюбленные скрывали радостную новость, однако несколько часов назад молодая мама опубликовала черно-белое фото с ножкой новорожденного у себя в Instagram. Артист же ограничился лакончиным постом в Twitter:

Дорогой Рио, – написал он в микроблоге 27 июня.

Querido Rio

— J BALVIN (@JBALVIN) June 27, 2021

Напомним, о том, что Джей Бальвин и Валентина Феррер ждут первенца, они решили рассказать с обложки мексиканский версии журнала Vogue в конце апреля. На черно-белом кадре было видно преимущественно Валентину, тогда как музыкант остался стоять за ее спиной, положив руки с узнаваемыми татуировками на округлившийся живот любимой. Также издание выпустило диджитал-обложку, на которой модель позирует на набережной с видом на Манхэттен у ретро-автомобиля. Джей Бальвин и Валентина Феррер

Джей Бальвин и Валентина Феррер познакомились в 2017 году на съемках его клипа на песню Sigo Extrañándote. Обладательница титула “Мисс Аргентина” стала главной героиней музыкального видео и очень приглянулась эксцентричному артисту.

Джей Бальвин (J Balvin), полное имя которого Хосе Альваро Осорио Бальвин – певец из Колумбии в стиле реггетон, музыкой занимается с детства. В 17 лет переехал в США и начал свою карьеру с выступлений в небольших клубах. В 2017 году артист попал в Книгу рекордов Гиннеса как исполнитель, который дольше всех занимал первое место в хит-параде Hot Latin Songs – его сингл Ginza находился в рейтинге 22 недели.

В 2019 году песня Con Altura и музыкальное видео на нее в исполнении Росалии и Балвина получили несколько престижных премий, включая две статуэтки MTV Video Music Award и Latin Grammy Awards. Клип набрал более 1,5 миллиарда просмотров на YouTube. Для сравнения, клип на другой его хит – Mi Gente, в котором снялся “танцующий миллионер” Джанлука Вакки, собрал за четыре года чуть 2,9 миллиарда просмотров.