В США выявили двукратный рост заболеваемости диабетом среди детей во время пандемии



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В ходе конференции Американской диабетической ассоциации медики детской больницы в Луизиане сообщили, что в 2019 году дети с впервые диагностированным сахарным диабетом 2 типа составляли 0,27% всех пациентов, передает Reuters. Однако с марта по декабрь 2020 года этот показатель вырос до 0,62%.

«Эти цифры пока невелики, но сам факт, что они увеличились более чем в два раза за год, очень значимый», — заявили врачи.

По их словам, у маленьких пациентов, госпитализированных с диабетом во время пандемии, клинические показатели были хуже по сравнению с другими детьми в предыдущие годы: у вновь поступающих в стационары выше уровень сахара в крови и чаще обезвоживание.

Похожие данные представили врачи больницы Детской национальной больницы в Вашингтоне: по сравнению с 2019 годом во время пандемии прирост пациентов с впервые выявленным диабетом 2 типа составил 189%, и у большинства детей состояние было заметно хуже.

Примечательно, что у большинство этих детей не было COVID-19, что показали результаты тестирования на антитела и опросы родителей. По мнению специалистов, сыграли роль другие важные факторы: во время многочисленных ограничений, когда многие школы перешли на дистанционное обучение, физическая активность у детей значительно снизилась. Это способствовало увеличению веса и ожирению. Кроме того, из-за сложностей с плановым приемом многие родители могли откладывать обследования младших членов семьи, поэтому симптомы диабета остались незамеченными.

«Эти результаты подтверждают важность поддержания здорового образа жизни у детей даже в таких сложных обстоятельствах», — считают специалисты.

Чаще пьет и мочится: тревожные симптомы диабета у ребенка

Сахарный диабет очень коварен: в любом возрасте он начинается внезапно, на фоне полного здоровья. Это заболевание особенно опасно для детей, так как с момента отказа поджелудочной железы до развития опасного для жизни кетоацидоза проходит всего лишь 2-4 недели, а все признаки легко списать на усталость или инфекцию.

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