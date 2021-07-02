В Одесской области в заброшенном колодце погибли отец и сын – ГСЧС

“Поступило сообщение о том, что […] малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором. […] Сотрудники ГСЧС в дыхательном аппарате Drager достали из колодца глубиной 10 метров с мусором глубиной три метра мужчину 1972 года рождения и его сына 2012 года рождения без признаков жизни”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что “причины происшествия и смерти устанавливаются”.

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