Мозговая – Пономареву: Рассказывай о Соне, Вике и других женщинах в своей жизни. Хватит вспоминать меня!

По словам 47-летней Мозговой, ее личные сообщения “завалены ссылками на интервью Пономарева в разных СМИ” и что она достаточно терпела, чтобы, наконец, “поставить точку в этой вакханалии”.

“Он вещает [в этих интервью] какие-то свои старые байки, и в каждом заголовке мое прекрасное имя. Видит Бог, я терпела долго, но сорри, пришло время поставить какую-то точку в этой вакханалии”, – написала продюсер на своей странице в Facebook.

Мозговая попросила Пономарева упоминать в своих интервью других женщин, которых, по ее словам, в жизни 47-летнего певца было достаточно, но перестать постоянно вспоминать ее.

“Саня, очень тебя прошу, рассказывай о своей Соне, о Вике, о большом количестве разных замечательных женщин в твоей жизни. Не хочешь – вообще ни о ком не рассказывай, но точно хватит вспоминать меня! Ну реально, просто достаточно!” – призвала бывшего мужа Мозговая.

Она намекнула, что за 10 лет отношений много чего могла бы рассказать о Пономареве, но не будет этого делать.

“Конечно, я могла бы написать целый роман о тех 10 годах, и рассказать много чего, но не в моих правилах стирать исподнее на людях. Я обещала этого не делать близким мне людям. Ну и кто-то же из нас должен быть джентльменом в этой истории, которую давно пора сдать пылиться в архив и забыть на веки вечные. Аминь!” – резюмировала Мозговая.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1893931774108584

Контекст:

24 июня в интервью YouTube-каналу Dorotye Пономарев заявил, что Мозговая была инициатором их отношений, а сам он до рождения дочери не рассматривал ее как будущую жену и не был в нее влюблен. Ранее певец уверял, что причиной распада семьи стали якобы многочисленные измены Мозговой.

Отношения между Пономаревым и Мозговой завязались в середине 1990-х. Пара расстались спустя 10 лет семейной жизни. У них есть общая дочь Евгения (1998). Сейчас она работает и живет в Португалии. От предыдущих отношений у Мозговой также есть дочь Зоя (1994).

Второй женой Пономарева стала Виктория Мартынюк. В браке у пары родился сын Александр (2007). Супруги расстались в 2012 году, прожив вместе шесть лет. По словам артиста, причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и дочерью Евгенией.

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