 

“Большие сиськи”, “Острый сосок, который может кого-то зарезать”. В сети обсуждают грудь Сальмы Хайек

02.07.2021, 10:22, Новости дня
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tbt, – написала она. 

Это расшифровывается как Throwback Thursday – “Ностальгический четверг”. В этот день пользователи Instagram публикуют свои архивные фото

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Подписчики отреагировали на пост.

“Что вы увидели в первую очередь? Будьте честны!” – призвал iam_rkohli.

“Сиськи”, – ответил protagonist_indeed__.

“Большие сиськи”, – написал rocky500e.

“Острый сосок, который может кого-то зарезать”, – заявил boomscadeight.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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