Госбюро расследований проверяет Тупицкого на причастность к еще двум преступлениям – “Схемы”

“В Бюро сообщили “Схемам” о новых эпизодах, на причастность к которым проверяется судья: самовольное присвоение властных полномочий, а также несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем – вероятно, речь идет о распределении судебных дел”, – говорится в материале.

Расследователи ссылаются на слова представителя президента в КСУ, нардепа от “Слуги народа” Федора Вениславского, которого “беспокоил этот вопрос”.

“Писал заявление о проверке порядка распределения дел в целом. […] Резонансные дела попадают к одним и тем же судьям, которые являются ближайшим окружением Тупицкого”, – объяснил он.

“Схемы” обратились за комментариями к самому Тупицкому.

“Я впервые об этом слышу, это во-первых. Во-вторых, к распределению дел председатель суда никакого отношения не имеет. Там есть порядок, и вам исчерпывающий ответ предоставит руководитель секретариата. Вы обратитесь письменно, чтобы он расписал, как это делается”, – заявил уволенный глава КСУ.

Контекст:

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

27 марта был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В ГБР отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

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