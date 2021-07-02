Мария Захарова рассказала, как в Польше оправдывают человеконенавистнический фашизм

Мария Захарова прокомментировала риторику польских властей по отношению к России. Официальный представитель МИД РФ рассказала, какие оправдания в Польше находят для человеконенавистнического фашизма.

В последнее время страны Европейского Союза все чаще демонстрируют политику, похожую на «холодную войну» минувшего века. Особенно это выражено в странах бывшего соцлагеря, где политики то и дело выступают с антироссийской риторикой, а власти муниципалитетов демонтируют памятники солдатам Советской армии. Объяснение ситуации в Польше дала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По мнению чиновницы, поведение соседнего государства нельзя назвать иначе, как человеконенавистническим фашизмом. Об этом Захарова пояснила в ходе брифинга с журналистами. При этом представитель МИД РФ напомнила об организованной в Польше конференции, посвященной дате вторжения нацистской Германии в Советский Союз. Мероприятие организовал так называемый польский Институт национальной памяти. Устроители пытались утверждать, будто бы столкновение немецких и советских войск было выгодно польскому народу, который воспринимал приход немцев, как «избавление».

Подобные манипуляции с историческим прошлым Мария Захарова назвала недопустимыми. Сейчас в Польше постоянно проводится своеобразная поэтапная эволюция от беспамятства и фальсификаций истории до частичного оправдания фашизма. Такими методами Запад навязывает свое видение, отрицая всем известные факты и совершая подтасовки. Новое поколение поляков уже попросту не будет знать о реальном и невыдуманном прошлом своей страны.

Источник: inforeactor.ru