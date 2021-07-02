 

Американцы назвали Владимира Путина выдающимся лидером после слов об эсминце

02.07.2021, 10:18, Разное
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Реакцию Владимира Путина на инцидент с эсминцем Defender оценили жители Соединенных Штатов. Простые американцы назвали российского президента выдающимся лидером.
После инцидента с британским кораблем 23 июня в Черном море, свою оценку действиям флота Соединенного королевства дал Владимир Путин. Президент Российской Федерации резко осудил провокацию, предупредив, что в следующий раз РФ может потопить судно нарушителей. Напомним, эсминец Defender приблизился на опасное расстояние к мысу Фиолент Крымского полуострова. Прекратить действия экипажа морского судна удалось только после серии предупредительных выстрелов и сбрасывания бомб по курсу его следования.

В ходе своего общения с народом РФ Владимир Путин отметил, что подобные выходки со стороны Запада в будущем могут привести к открытию огня уже на поражение. При этом он выразил уверенность, что реакция РФ не привела бы к масштабной войне с Европой или США. Причиной этого президент считает неготовность ЕС и Соединенных Штатов к полномасштабной войне с Россией, так как Запад неминуемо проиграет в ней.

Такие слова вызвали восхищение у обычных граждан Соединенных Штатов, о чем они рассказали в многочисленных комментариях в Сети. Так, некоторые даже иронизировали о солдатах-трансгендерах в армии США, отметив слишком большое внимание властей к политкорректности в ущерб нормальной военной подготовке. Владимира Путина американцы назвали настоящим лидером, превосходящем Джозефа Байдена во всем.

Источник: inforeactor.ru



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