 

Ирина Дубцова прошла процедуру по омоложению лица

02.07.2021, 10:18, Разное
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Популярная российская певица Ирина Дубцова пояснила фанатам, что прошла долгожданную процедуру по омоложению. Артистка является самой настоящей поклонницей аппаратной косметологии.
Дубцова прошла процедуру, которая получила название «Альтера». Эффект после нее будет виден сразу же. Полное преображение человек заметит уже через несколько месяцев, поскольку общий результат является накопительным. По словам артистки, специалисты пообещали ей посредством данной процедуры оттянуть поход к пластическому хирургу.

В то же время скоро Дубцовой придется встретиться с данным специалистом. У нее запланирована операция по коррекции бюста. Несмотря на различные слухи, знаменитость исправляла только эту часть тела. На данное вмешательство она решилась после беременности и кормления грудью.



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