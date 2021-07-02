CNN – во время празднований столетия Компартии Пекин забыл о мрачных страницах её истории

Китай отмечает 100-летие своей Коммунистической партии, причём власти используют торжественные мероприятия, чтобы заявить, что именно благодаря КПК Поднебесная стала грозной мировой державой, передаёт CNN. Между тем во время нынешнего празднования не слышно никаких упоминаний о мрачных страницах в истории партии.

Как гласит одна поговорка, «историю пишут победители». И в Пекине пишут свою версию истории, чтобы отпраздновать сто, по-видимому, исключительно славных лет с момента создания Коммунистической партии.

Послание от китайского руководства: Компартия — это единственная причина, почему современный Китай стал грозной мировой державой: всё хорошее — это результат её деятельности. Всё плохое… Ну, судя по прошедшим на этой неделе торжественным мероприятиям, в прошлом не было ничего плохого, никаких тёмных моментов, никаких ошибок, никаких репрессий.

Председатель Си Цзиньпин, обращаясь на площади Тяньаньмэнь к тщательно отобранной толпе из десятков тысяч человек, заявил, что зарубежным силам никогда не удастся запугать или подавить Китай. Он также упомянул и о Тайване, заявив, что Китай хочет покончить с его независимостью.

Он также подчеркнул необходимость соблюдать принцип «одна страна — две системы» для Гонконга и Макао.

С подробностями об этих торжественных мероприятиях корреспондент CNN Стивен Цзян с площади Тяньаньмэнь.

СТИВЕН ЦЗЯН, корреспондент CNN: Для Коммунистической партии Китая задача на эти дни — устроить масштабное шоу и напомнить людям, что им дала партия. Это путешествие по тропе воспоминаний, причём очень выборочных воспоминаний. Мы слышали, как лидер партии и самый могущественный за несколько десятилетий лидер страны Си Цзиньпин в своей речи восхвалял добродетели партии и перечислял её достижения. Многие из них неоспоримы.

Хотя у партии был скромный старт, однако она стала самой могущественной политической организацией в мире, в которую входит более 95 миллионов членов и которая руководит второй по величине экономикой мира с быстро модернизирующейся армией, причём последняя вызывает всё большую тревогу в США.

Но как партия дошла до нынешнего состояния? Её путь не всегда был таким славным, как его изображает официальная история. Были и бесчеловечные моменты: она жёстко преследовала любое инакомыслие как внутри партии, так и за её пределами, что привело к гибели десятков миллионов китайцев.

Разумеется, здесь, в Китае, этим мрачным страницам либо не придаётся должного значения, либо они напрямую вычёркиваются по соображениям цензуры. А ведь тут речь идёт в том числе и о кровавых мерах в отношении демонстрантов, выступавших за демократию здесь, на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Однако партии всегда после подобных эпизодов удавалось не только выжить, но и даже процветать из-за готовности и умения вносить изменения в идеологию и приоритеты. Именно поэтому руководство запустило свою политику реформ и открытости после их дилетантской культурной революции, что положило начало десятилетиям экономического роста. И именно поэтому Си Цзиньпин вновь вводит партию во все аспекты китайского общества, не только в политику и армию, но также в частный бизнес и в личную жизнь людей, чтобы таким образом сохранить за партией монополию на власть в эпоху новых технологий и социальных сетей.

Партия воспользовалась своей нисходящей структурой власти, чтобы предоставить обычным людям по всей стране экономические выгоды и эффективное управление, а также вывести людей из бедности и дать им ощущение национальной гордости благодаря растущим технологическим возможностям и увеличивающемуся влиянию в мире.

Всё это сейчас используется партией, чтобы представить КПК как системообразующую структуру, несмотря на то что её политика авторитарного лидера и амбиции всё чаще сталкиваются с амбициями США и прочих либеральных демократий мира.

Стивен Цзян, CNN, Пекин.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 июля 2021 года.