 

Euronews – в Евросоюзе начали действовать «ковид-паспорта» для отпускников

02.07.2021, 10:16, Новости дня
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С 1 июля в Евросоюзе начинает действовать единый сертификат EUDCC, который выдаётся после вакцинации против коронавируса или по результатам тестов. Общеевропейский «ковид-паспорт» призван упростить передвижение граждан ЕС внутри сообщества, особенно в период отпусков. Но крупнейшие европейские авиакомпании и аэропорты опасаются, что новые меры приведут к образованию длинных очередей в пунктах проверки, передаёт Euronews.

Отпуск, как в «доковидные» времена: Греция готовится к приёму сотен тысяч туристов со всего Евросоюза по единому «ковид-паспорту». Документ, дающий право обладателю беспрепятственно путешествовать в пределах сообщества, начинает действовать 1 июля.

Сертификат EUDCC, как его ещё называют, выдаётся иммунизированным гражданам Евросоюза бесплатно. Он признаётся всеми 27 странами блока и имеет общую для них форму. Существует два вида пропуска — электронный и бумажный. 

ВАСИЛИС КИКИЛИАС, министр здравоохранения Греции: Идею о введении европейского цифрового сертификата, предложенную главой греческого правительства, поддержали все министры ЕС на последнем совещании в Люксембурге. Перед нами важная задача — упростить гражданам Европейского союза перемещение между странами. И мы понимаем, что необходимо выработать общий подход для её решения. 

Сертификат, преобразованный в QR-код, удостоверяет, что житель сообщества вакцинирован против COVID-19, имеет негативный результат ПЦР-теста или недавно переболел коронавирусом. Фактически это снимает с европейцев ограничения на передвижение — при условии, что та или иная страна не ввела особые меры на границе из соображений безопасности. 

КИРИАКОС ПЬЕРРАКАКИС, министр цифрового управления Греции: Механизм работает, как ускоренное прохождение паспортного контроля. Это очень важно для того, чтобы люди снова начали путешествовать, туризм набрал обороты. 

Опробованная пропускная система может быть применена и в других сферах, уверенно заявляют власти Греции.

КИРИАКОС ПЬЕРРАКАКИС: Вероятно, это один из крупнейших проектов функциональной совместимости в ЕС. Она нужна нам и в пенсионной системе, в здравоохранении — а не только для путешествий по странам — членам сообщества. Этим нововведением мы доказали, что способны наладить взаимодействие наших национальных систем. У нас получилось запустить электронные «ковид-паспорта». Нужно распространить эту практику на другие сферы! 

Но крупнейшие европейские авиакомпании и аэропорты заранее беспокоятся по поводу длинных очередей, которые наверняка появятся в ближайшие дни вместе с дополнительными процедурами пограничного контроля. 

Дата выхода в эфир 30 июня 2021 года. 



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