 

В России придумали новую страховку для пенсионеров

02.07.2021, 10:12, Разное
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Президент страховой компании “Совкомбанк Жизнь” Жанна Гончарова рассказала, что мера будет рассчитана на граждан, которые полностью или частично лишились способности к самообслуживанию. Новую страховую услугу для пенсионеров в России сейчас обсуждают Министерство финансов и Центробанк.

Как отметила Гончарова, идея является реакцией на указ президента Владимира Путина о национальных целях, среди которых – увеличение продолжительности жизни населения. Она пояснила, что российским пенсионерам, с одной стороны, понадобятся деньги, с другой – медицинская помощь и уход.

Генеральный директор страховой компании “Сбербанк Страхование жизни” Игорь Кобзарь сообщил, что услугу будут оказывать специальные медицинские центры. Он отметил, что необходимо внести изменения в закон, чтобы страховщики могли инвестировать средства в строительство и поддержание таких учреждений.

Однако некоторые эксперты скептически отнеслись к идее новой страховки для пенсионеров в России, сообщает РБК. По их мнению, такая система вряд ли получит широкое распространение, потому что не все граждане могут себе позволить страховые взносы на подобные услуги.

Ранее стало известно, какие пенсионеры в России имеют право на новые льготы. Об этом Вы можете прочитать здесь.



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