 

Участники “Алых парусов” отправятся в закрытый тур по Соловкам

02.07.2021, 10:48, Разное
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Выпускники, принявшие участие в празднике “Алые паруса”, на месяц отправятся отдыхать на Соловецкие острова, сообщают в пресс-центре администрации Санкт-Петербурга.

Организацией закрытого тура займется комитет по здравоохранению Северной столицы. В число выпускников, которые получат право бесплатно отдохнуть на уникальном архипелаге из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО вошло более 4 тысяч человек. Параметры отбора участников тура в администрации города не уточняют.

– Последний год выдался особенно непростым для наших выпускников. И в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране у них остается не так много возможностей хорошо отдохнуть от учебной нагрузки и набраться сил перед поступлением в вузы. Поэтому мы решили подарить такую уникальную возможность самым усердным и достойным ребятам. Чтобы ничто не помешало их отдыху, в течение месяца доступ на Соловецкие острова будет ограничен, – рассказали в пресс-центре администрации Санкт-Петербурга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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