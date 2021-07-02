Участники “Алых парусов” отправятся в закрытый тур по Соловкам

Выпускники, принявшие участие в празднике “Алые паруса”, на месяц отправятся отдыхать на Соловецкие острова, сообщают в пресс-центре администрации Санкт-Петербурга.

Организацией закрытого тура займется комитет по здравоохранению Северной столицы. В число выпускников, которые получат право бесплатно отдохнуть на уникальном архипелаге из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО вошло более 4 тысяч человек. Параметры отбора участников тура в администрации города не уточняют.

– Последний год выдался особенно непростым для наших выпускников. И в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране у них остается не так много возможностей хорошо отдохнуть от учебной нагрузки и набраться сил перед поступлением в вузы. Поэтому мы решили подарить такую уникальную возможность самым усердным и достойным ребятам. Чтобы ничто не помешало их отдыху, в течение месяца доступ на Соловецкие острова будет ограничен, – рассказали в пресс-центре администрации Санкт-Петербурга.

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