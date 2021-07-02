Экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд стала мамой

Умеют некоторые звезды удивлять и преподносить публике настоящие сюрпризы. Имя Эмбер Херд последние годы чаще всего упоминается в связи со скандальным разводом с Джонни Деппом, хотя с момента расторжения брака прошло уже четыре года. Но сегодня у актрисы для поклонников хорошие новости. 35-летняя артистка впервые стала мамой. Ребенка Эмбер выносила суррогатная мать и родила 8 апреля этого года. Однако мисс Херд поделилась новостью о счастливом событии только сейчас. Она опубликовала фото с младенцем на груди и сделала заявление.

Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать таким образом об одной из самых фундаментальных сторон нашей жизни. Я надеюсь, что мы придем к тому моменту, когда станет нормальным не хотеть кольца, чтобы иметь кроватку. Часть меня отстаивает право на личную жизнь, которая никого не касается. Но я понимаю, что моя работа требует контроля и в этом вопросе. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она начало всей моей оставшейся жизни, – написала Эмбер.

Имя отца своего ребенка Эмбер Херд пока не озвучила. Западные СМИ выяснили, что решение родить ребенка при помощи суррогатной матери Эмбер приняла после того, как врачи сказали ей, что она не сможет выносить ребенка сама. Об этом рассказали друзья актрисы.

Уна абсолютно великолепна, а Эмбер без ума от нее. Она всегда знала, что хочет быть мамой, и это ее самое большое желание сбылось. Она так благодарна замечательной женщине, которая помогла привести Уну в ее жизнь. Самое важное для Эмбер — это то, что она открыто говорит о рождении Уны цитирует свой источник издание Page Six. Напомним, что как раз в апреле этого года Эмбер Херд уличили во лжи – в распоряжении СМИ оказались видео-материалы, которые противоречили обвинительным по отношению к Джонни Деппу заявлениям артистки. Адвокаты Деппа хотели приобщить материалы к делу и таким образом очистить имя своего подопечного, но месяц спустя на закрытом заседании в Вирджинии судья удовлетворил прошение адвокатов Херд отклонить иск Деппа о клевете и лжесвидетельстве. На том лишь основании, что “срок давности за лжесвидетельство в Калифорнии составляет три года, и он давно истек”. Таким образом, даже если бывшая супруга Джонни Деппа и соврала, то не понесет за это никакого наказания.

После развода в 2017 году и громких заявлений бывшей жены, Джонни Депп долго молчал, пока не выступил с иском о клевете. Поводом послужила публикация в газете The Sun в 2018 году с заголовком “Как может Дж. К. Роулинг быть “искренне счастлива” участию избивающего жену Джонни Деппа в новом фильме серии “Фантастические твари”, в которой актера назвали “человеком, избивающим жену”. Актер требовал опровержения и финансовой компенсации. Однако как первый суд, так и последующую апелляцию Джонни Депп проиграл. Судья Высокого суда Лондона Эндрю Никол отказался удовлетворять иск звезды и признал его виновным в физическом насилии над бывшей женой Эмбер Херд в 12 из 14 случаев, о которых говорила актриса, заявив, что “обвинения Херд, в основном, правдивы”. При этом, актер не раз говорил, что никогда не поднимал руку на женщин.