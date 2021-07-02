 

В Нидерландах 22% кошек и собак в домах с заразившимися COVID-19 также инфицировались

02.07.2021, 9:30, Разное
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С помощью мобильной ветеринарной лаборатории ученые провели ПЦР-тестирование и анализ на антитела 156 собак и 154 кошек в домах, где кто-то из членов семьи перенес COVID-19 за последние 200 дней. Результаты этого исследования были представлены на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), сообщила The Guardian.

ПЦР-тестирование показало наличие активной инфекции у шести кошек и семи собак (4,2%), антитела обнаружены у 31 кошки и 23 собак (17,4%). У всех заболевших животных либо не было симптомов коронавируса, либо они были очень легкими. Всех питомцев, которые жили в одном доме вместе с зараженными животными, также протестировали на наличие вируса или антитела, однако ни у кого из них не вирус не был обнаружен. Это значит, что они не передавали SARS-CoV-2 друг другу.

Авторы исследования считают, что с наибольшей вероятностью животные заразились от людей, однако нет стопроцентной гарантии, что питомцы не могли быть источником инфицирования.

«Главная проблема заключается в потенциальном риске того, что организм домашних животных может быть резервуаром для мутаций вируса и повторно занести его в человеческую популяцию», — заявил ведущий автор исследования, доктор Эльс Броенс (Els Broens) из Университета Утрехта.

Британский вариант SARS-CoV-2 мог перейти к людям от собак

 

Группа исследователей из Шанхая выдвинула гипотезу, которая наверняка встревожит всех владельцев собак: возможно, «британский» штамм B.1.1.7 попал в человеческую популяцию от собак.

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Аналогичное исследование в ходе конгресса представили ученые из Университета Гвельфа в Канаде, которые протестировали на наличие антител 48 кошек и 54, в том числе бездомных и из приютов для животных. Около 67% домашних кошек и 43% собак дали положительный результат, в то время как в приюте перенесенная инфекция подтвердилась только у 9% животных, а также у 3% бездомных кошек.

Примерно у четверти питомцев были симптомы COVID-19, от потери аппетита до одышки, в трех случаях заболевание протекало тяжело.

По мнению ученых, кошки могут быть более восприимчивыми к инфекциям не только из-за биологических особенностей, но и потому, что гораздо чаще по сравнению с собаками спят рядом с лицом хозяина. Поэтому всем пациентам с COVID-19 следует избегать контакта не только с другими людьми, но и с животными, считают авторы исследования.



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