В Украину вернулся экс-начальник управления милиции, которого обвиняют в разгоне запорожского Майдана. Суд отпустил его под личное обязательство

Адвокат потерпевших Елена Яркина опубликовала в Facebook фото решения суда.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3016861348572446&id=100007458315505

Бывшего руководителя запорожской милиции обвиняют в насильственном разгоне запорожского Майдана 26 января 2014-го года, злоупотребления властью и организации массовых беспорядков (ч.2. ст. 28, ч.1 ст.294, ч.1 ст.365 Уголовного Кодекса Украины). 1 июля во время очередного заседания суда Серба в сопровождении адвоката появился на заседании.

В суде прокуратура подала ходатайство о взятии Сербы под домашний арест. Следственная судья Юлия Пивоварова отказала в ходатайстве.

Как сообщила Яркина, Серба объяснил причины своей неявки на судебные заседания в течение семи лет тем, что не скрывался за пределами Украины, а просто не знал об уголовном производстве в отношении него. И что он внезапно узнал в марте 2020 об этом факте, но появляться в суд не желал из-за опасения подхватить коронавирус. Его адвокат также якобы не мог являться в суд из-за своей болезни.

“Несмотря на мировую пандемию, на судебное заседание Серба прилетел из Турции и уверял суд, что будет появляться на все последующие заседания. Ни одного документа, подтверждающего все эти утверждения, Серба в суде не предоставил”, – написала Яркина.

Адвокат отметила, что в подтверждение своей личности, бывший милиционер предоставил свой заграничный паспорт, пояснив суду, что украинского у него нет, он “потерян в России”. По словам адвоката, как правило, такая “потеря” украинского паспорта может означать получение российского гражданства.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3016851605240087&id=100007458315505

Новость о возвращении Сербы прокомментировал в Facebook один из членов политсовета партии “Демократична сокира” Юрий Гудыменко, участвовавший в запорожском Майдане.

“Разгоняли менты и титушки – вместе, бок о бок. Сотни людей были избиты. Мне всего-навсего мент сломал дубинкой два пальца на руке. По сравнению с тем, что делали с другими, как пробивали головы – это мизер. Ни о чем”, – вспомнил он.

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/4108031329244954

Контекст:

После разгона Евромайдана в Запорожье были госпитализированы около 100 человек. Серба тогда заявлял, что людей никто не бил, они после появления милиции “разбежались в разные стороны”.

Как сообщало “Суспільне”, дело Сербы находилось в Орджоникидзевском суде Запорожья, но после истечения пятилетнего срока у судьи было передано в Октябрьский. На седьмом году судебное расследование остается на подготовительной стадии.

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