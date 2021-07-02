“Какая крутая!”. Экс-солистка “ВИА Гры” Романова показала грудь

“Провожаю взглядом первый месяц лета. В смысле, уже июль. Но мне нравится, как все происходит. После хорошего отдыха появилось столько вдохновения творить и активно работать! Уже не терпится все показать”, – написала она.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

“Какая крутая!” – прокомментировала подписчица yuliiastanislavivna.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя артиста – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.

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